Мещеряков – о матче в Хабаровске: "Игроки "Локомотива" отдали все силы, от них воздух над полем нагрелся"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков уверен, что результат матча 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (2:1) справедлив. По его словам, игроки железнодорожников отдали все силы в этой встрече.

Во время встречи температура воздуха в Хабаровске составляла минут 12 градусов по Цельсию. Ранее железнодорожники просили перенести игру на нейтральное поле, потому что в Хабаровске изначально ожидалась температура около минус 20 градусов.

– Понятно, что ребята отдавали все силы, от них воздух над полем нагрелся. Но именно в таких тяжелых матчах и проявляется сила духа коллектива, – приводит ТАСС слова Мещерякова. – У нас она есть, команда сегодня это доказала.

Любой тяжелый матч должен вести к хорошему результату, и я хочу поблагодарить игроков, которые в связи с тяжелыми перелетом и погодными условиями сделали все зависящее, чтобы поддержать набранный темп и показать достойную игру.

Если посмотреть по моментам и проценту владения мячом, однозначно должен быть такой результат, но нам тяжело играть с такими оборонительными командами. Я очень рад, что нам удалось сломить сопротивление соперника.