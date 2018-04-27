Меры безопасности на матчах "Спартак" - "Динамо" и ЦСКА - "Анжи" будут усилены

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что меры безопасности в Москве на матчах заключительного тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" и ЦСКА - "Анжи" будут усилены. Игры пройдут 13 мая и начнутся в одно время - в 14.00 по московскому времени. Стадионы "Спартака" и ЦСКА располагаются на одной ветке метро.

- Согласно регламенту чемпионата России по футболу, все матчи последнего тура проходят одновременно, - цитирует ТАСС Мейтина. - Это большая нагрузка для сил правопорядка, но ничто не должно испортить окончание чемпионата. Уверен, что полиция сработает профессионально. Сейчас уже другое время - все понимают, что инциденты чреваты серьезными последствиями.