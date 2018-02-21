07:30 | Футбол — РФПЛ

Мэр Эстепоны: "Спартак" – величайший клуб России и СССР"

15

Мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано посетил расположение "Спартака", который проводит сбор в Испании, и отметил, что для него огромная честь приветствовать эту команду.

– "Спартак" – это не очередная команда, которая приезжает к нам на сборы. Это величайший клуб России и СССР, – сказал Урбано. – У "Спартака" есть огромный опыт участия в еврокубках. Команда завоевала множество наград.

Поприветствовать клуб такого профессионального уровня в Эстепоне – огромная честь для нас. Эстепона – место сборов множества профессиональных команд. Здесь они могут насладиться прекрасной погодой и ресурсами для тренировочной работы.

Напомним, что красно-белые в Испании продолжают подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".

15
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

похвала мэра из Страпона - это даже круче Кубка Чемпионов!

11:10

ЗЮК~

Бу-га-га!,тебя на помойке нашли?

10:40

Ю.Ю.

Бу-га-га! ============= "Большой опыт выступлений в еврокубках"© ))) _______________ Ничего смешного. Опыт, действительно, большой. А результатов, мэр, может и не знать.

10:24

баламошка

Красава! Наши люди в Голливуде)

10:00

Бу-га-га!

"Большой опыт выступлений в еврокубках"© ))) Это да, что есть - то есть!))) "Абсолютный мусор с родины водки"©)))

09:57

Бней Иегуда

catcher-in-the-rye В Кубке Чемпионов оба клуба дошли до полуфинала, что является лучшим достижением советских/российских команд в Еврокубках.) А Дасаев признавался лучшим вратарём мира.)

09:35

samsam

Особенно смешно про допинг от болельщиков Спартака слышать.

09:33

catcher-in-the-rye

Бней Иегуда, а также благодаря догам выигрывал еврокубки, а Блохин и Беланов получили Золотой мяч, это все знают)

09:23

КирпичИнвест

У семьи убрано в страпоне есть небольшой бизнес - свиноферма

09:04

Бней Иегуда

Лобановский поставил доги в Союзе на поток.) Цитата из Вайнштейна, об этом все знают, кто интересуется футболом.) Но, с другой стороны, соглашусь, что Киев - главный конкурент в истории Спарика, далее идёт Динамо Москва.)

08:55

SS-1525-Sergey

Мэра то зачем платить, чтобы дифирамбы пел. Все знают, что клуб ничего не выиграл на международной арене, когда СССР был. Да и по величине и в отечественных штанах, если измерять с линейкой, хохлам уступал из Динамо Киев. Уж про Россию и говорить нечего, колхоз "20 лет без урожая", лузеры всея Руси, ещё самый преступный клуб, который до сих пор за сбыт игрокам психотропных веществ не понёс наказание. Позор России, постоянно в позорит страну в ЕК, вот кому нужно в ЕК под нейтральным флагом выступать. Выиграл правда Copa del Sol, но это смеха вызвало столько, что лучше бы и не позорились.

08:50

П_о_в_а_р

Так и есть. Шарит мэр буржуйский.

08:26

catcher-in-the-rye

Доктор_Хряк, особенно с Киевом с его смешными 13 чемпионствами, 2 кубками кубков и суперкубком)

08:25

Доктор_Хряк

СПАРТАК даже сравнить в СССР было с кем то трудно. А в РОССИИ и не с кем. Все эти выскочки с берега Невы или с Краснодара вызывают только смех:)

07:43

visp1961

Что есть, то Есть!Спартак 22-кратный Чемпион!

07:34

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!