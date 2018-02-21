Мэр Эстепоны: "Спартак" – величайший клуб России и СССР"

Мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано посетил расположение "Спартака", который проводит сбор в Испании, и отметил, что для него огромная честь приветствовать эту команду.

– "Спартак" – это не очередная команда, которая приезжает к нам на сборы. Это величайший клуб России и СССР, – сказал Урбано. – У "Спартака" есть огромный опыт участия в еврокубках. Команда завоевала множество наград.

Поприветствовать клуб такого профессионального уровня в Эстепоне – огромная честь для нас. Эстепона – место сборов множества профессиональных команд. Здесь они могут насладиться прекрасной погодой и ресурсами для тренировочной работы.

Напомним, что красно-белые в Испании продолжают подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".