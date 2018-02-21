Мэр Эстепоны: "Спартак" – величайший клуб России и СССР"

Мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано посетил расположение "Спартака", который проводит сбор в Испании, и отметил, что для него огромная честь приветствовать эту команду.
– "Спартак" – это не очередная команда, которая приезжает к нам на сборы. Это величайший клуб России и СССР, – сказал Урбано. – У "Спартака" есть огромный опыт участия в еврокубках. Команда завоевала множество наград.
Поприветствовать клуб такого профессионального уровня в Эстепоне – огромная честь для нас. Эстепона – место сборов множества профессиональных команд. Здесь они могут насладиться прекрасной погодой и ресурсами для тренировочной работы.
Напомним, что красно-белые в Испании продолжают подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".
🎥 Мэр Эстепоны Хосе Мария Гарсия Урбано: ""Спартак" - величайший клуб России"– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 февраля 2018 г.
Глава города, в котором проводит свой сбор наша команда, сказал много приятных и добрых слов о "Спартаке".
Спасибо большое! Muchas gracias! 👏#Спартак #ВпередСпартак #Spartak #Day4 🇪🇸 pic.twitter.com/3gxjmBE76d
shpasic
похвала мэра из Страпона - это даже круче Кубка Чемпионов!
11:10
ЗЮК~
Бу-га-га!,тебя на помойке нашли?
10:40
Ю.Ю.
Бу-га-га! ============= "Большой опыт выступлений в еврокубках"© ))) _______________ Ничего смешного. Опыт, действительно, большой. А результатов, мэр, может и не знать.
10:24
баламошка
Красава! Наши люди в Голливуде)
10:00
Бу-га-га!
"Большой опыт выступлений в еврокубках"© ))) Это да, что есть - то есть!))) "Абсолютный мусор с родины водки"©)))
09:57
Бней Иегуда
catcher-in-the-rye В Кубке Чемпионов оба клуба дошли до полуфинала, что является лучшим достижением советских/российских команд в Еврокубках.) А Дасаев признавался лучшим вратарём мира.)
09:35
samsam
Особенно смешно про допинг от болельщиков Спартака слышать.
09:33
catcher-in-the-rye
Бней Иегуда, а также благодаря догам выигрывал еврокубки, а Блохин и Беланов получили Золотой мяч, это все знают)
09:23
КирпичИнвест
У семьи убрано в страпоне есть небольшой бизнес - свиноферма
09:04
Бней Иегуда
Лобановский поставил доги в Союзе на поток.) Цитата из Вайнштейна, об этом все знают, кто интересуется футболом.) Но, с другой стороны, соглашусь, что Киев - главный конкурент в истории Спарика, далее идёт Динамо Москва.)
08:55
SS-1525-Sergey
Мэра то зачем платить, чтобы дифирамбы пел. Все знают, что клуб ничего не выиграл на международной арене, когда СССР был. Да и по величине и в отечественных штанах, если измерять с линейкой, хохлам уступал из Динамо Киев. Уж про Россию и говорить нечего, колхоз "20 лет без урожая", лузеры всея Руси, ещё самый преступный клуб, который до сих пор за сбыт игрокам психотропных веществ не понёс наказание. Позор России, постоянно в позорит страну в ЕК, вот кому нужно в ЕК под нейтральным флагом выступать. Выиграл правда Copa del Sol, но это смеха вызвало столько, что лучше бы и не позорились.
08:50
П_о_в_а_р
Так и есть. Шарит мэр буржуйский.
08:26
catcher-in-the-rye
Доктор_Хряк, особенно с Киевом с его смешными 13 чемпионствами, 2 кубками кубков и суперкубком)
08:25
Доктор_Хряк
СПАРТАК даже сравнить в СССР было с кем то трудно. А в РОССИИ и не с кем. Все эти выскочки с берега Невы или с Краснодара вызывают только смех:)
07:43
visp1961
Что есть, то Есть!Спартак 22-кратный Чемпион!
07:34