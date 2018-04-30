18:55 | Футбол — РФПЛ

"Меня знаете, что сегодня взволновало..." Семин – перед матчем с "Краснодаром"

Юрий СЕМИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" поблагодарил болельщиков, которые приехали на, возможно, чемпионскую игру железнодорожников. Московская команда завоюет золото премьер-лиги, если на выезде обыграет "быков".

Болельщики "Локомотива" проводили команду на матч с "Краснодаром"

– Знаете, что меня сегодня взволновало… Потрясающий стадион, – сказал во флеш-интервью Семин. – Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали в громаднейшем количестве со всей страны. Думаю, полстадиона будет наша.

Сегодня я понял, что Россия – футбольная страна. Такая посещаемость… Сегодня нет ни одного билета. Вчера в Питере (на матче "Зенит" – ЦСКА. – Прим. "СЭ") было 40 тысяч, или 50. И так далее…

Очень хорошее настроение у меня, увидев эту красоту. Играть будем изо всех сил. Наш футбол будет двигаться вперед. Какой еще футбол может собрать на трибунах 40-50 тысяч человек? Никакой! Я счастлив, что я в футболе.

Матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Bodhishatva

Тепло стало, вот народ и пошёл на футбол. Это же "газзаевым" кажется, что дело в другом и осень-весна - хорошо.

19:17

rusfed 2.0

"Сегодня я понял, что Россия – футбольная страна." ________________ А должен был понять, что будущее у российского футбола есть, только если он перестанет быть получателем халявных денег

19:05

ladafan

пролетите сегодня.......

19:04

Kot, kotoryi

ааааа... в смысле половина!!! понял!

19:03

Kot, kotoryi

...полстадиона будет наша... как так?

19:02

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