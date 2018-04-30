"Меня знаете, что сегодня взволновало..." Семин – перед матчем с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" поблагодарил болельщиков, которые приехали на, возможно, чемпионскую игру железнодорожников. Московская команда завоюет золото премьер-лиги, если на выезде обыграет "быков".

Болельщики "Локомотива" проводили команду на матч с "Краснодаром"

– Знаете, что меня сегодня взволновало… Потрясающий стадион, – сказал во флеш-интервью Семин. – Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали в громаднейшем количестве со всей страны. Думаю, полстадиона будет наша.

Сегодня я понял, что Россия – футбольная страна. Такая посещаемость… Сегодня нет ни одного билета. Вчера в Питере (на матче "Зенит" – ЦСКА. – Прим. "СЭ") было 40 тысяч, или 50. И так далее…

Очень хорошее настроение у меня, увидев эту красоту. Играть будем изо всех сил. Наш футбол будет двигаться вперед. Какой еще футбол может собрать на трибунах 40-50 тысяч человек? Никакой! Я счастлив, что я в футболе.

Матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.