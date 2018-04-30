"Меня знаете, что сегодня взволновало..." Семин – перед матчем с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" поблагодарил болельщиков, которые приехали на, возможно, чемпионскую игру железнодорожников. Московская команда завоюет золото премьер-лиги, если на выезде обыграет "быков".
Болельщики "Локомотива" проводили команду на матч с "Краснодаром"
– Знаете, что меня сегодня взволновало… Потрясающий стадион, – сказал во флеш-интервью Семин. – Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали в громаднейшем количестве со всей страны. Думаю, полстадиона будет наша.
Сегодня я понял, что Россия – футбольная страна. Такая посещаемость… Сегодня нет ни одного билета. Вчера в Питере (на матче "Зенит" – ЦСКА. – Прим. "СЭ") было 40 тысяч, или 50. И так далее…
Очень хорошее настроение у меня, увидев эту красоту. Играть будем изо всех сил. Наш футбол будет двигаться вперед. Какой еще футбол может собрать на трибунах 40-50 тысяч человек? Никакой! Я счастлив, что я в футболе.
Матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Bodhishatva
Тепло стало, вот народ и пошёл на футбол. Это же "газзаевым" кажется, что дело в другом и осень-весна - хорошо.
19:17
rusfed 2.0
"Сегодня я понял, что Россия – футбольная страна." ________________ А должен был понять, что будущее у российского футбола есть, только если он перестанет быть получателем халявных денег
19:05
ladafan
пролетите сегодня.......
19:04
Kot, kotoryi
ааааа... в смысле половина!!! понял!
19:03
Kot, kotoryi
...полстадиона будет наша... как так?
19:02