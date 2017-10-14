11:58 | Футбол — РФПЛ

Мемориальная доска, посвященная трагедии на матче "Спартак" - "Харлем", появится на "Открытие Арене"

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На стадионе "Открытие Арена" будет открыта памятная доска, посвященная трагедии на матче 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-1982/83 между "Спартаком" и "Харлемом". В давке на игре, которая состоялась 20 октября 1982 года, погибли 66 болельщиков российского клуба.

- По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад, - цитирует ТАСС пресс-службу "Спартака". - На стадионе "Открытие Арена" будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях.

Отметим, что в 14-м туре национального первенства "Спартак" дома сыграет с "Амкаром". Встреча состоится 21 октября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4645522

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Юный Люцифер

Интересно, трагедия произошла в Лужниках, а мемориальная доска, почему-то, будет висеть на Открытии

12:06