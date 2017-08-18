18:17 | Футбол — РФПЛ

Мелкадзе - в нападении "Тосно" на матч со "СКА-Хабаровск"


Стали известны стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России "Тосно""СКА-Хабаровск". Встреча пройднт в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

"Тосно": Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Дедечко, Корян, Федотов, Маркович.

Матч "Тосно" – "СКА-Хабаровск" пройдет сегодня, 18 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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