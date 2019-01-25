Мелкадзе и Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Зенитом"

"Спартак" объявил состав на матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". С первых минут встречу начнут хавбек Аяз Гулиев, а также нападающий Георгий Мелкадзе.
Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо - Гулиев, Глушаков, Ломовицкий, Ханни - Мелкадзе, Зе Луиш.
Запасные: Селихов, Айртон, Миронов, Маслов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Зобнин, Умяров, Ташаев, Адриану, Роша.
⚡ Тренерский штаб #Спартак’а назвал состав команды на матч с @zenit_spb– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 января 2019 г.
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🕢 18:30 (мск)
📺 @MatchTV, @matchpremier #КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak #ЗенитСпартак pic.twitter.com/vUV4wovz9t
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