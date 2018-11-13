Мельгарехо вызван в сборную Парагвая

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил вызов в сборную Парагвая, информирует пресс-служба клуба. Последний раз игрок выходил на поле в составе национальной команды в августе 2013 года.

В октябре Мельгарехо вызывался на подготовительный сбор главным тренером Хуаном Карлосом Осорио, который принял команду в сентябре. Ранее этот колумбийский специалист на протяжении трех лет возглавлял сборную Мексики.

Сборная Парагвая 20 ноября проведет гостевой товарищеский матч против сборной ЮАР.