13:17 | Футбол — РФПЛ

Мельгарехо вернулся к тренировкам без ограничений

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Полузащитник "Спартака"  Лоренсо Мельгарехо полностью восстановился после травмы и принял участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает официальный сайт красно-белых. Утреннее занятие продолжалось чуть больше часа.

По индивидуальной программе работали травмированные Георгий Джикия и Джано Ананидзе.

"Спартак" готовится к матчу 28-го тура премьер-лиги с "Амкаром", который состоится 29 апреля в Перми.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-04-26-melgarekho_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Habar

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