Мельгарехо вернулся к тренировкам без ограничений

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо полностью восстановился после травмы и принял участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает официальный сайт красно-белых. Утреннее занятие продолжалось чуть больше часа.

По индивидуальной программе работали травмированные Георгий Джикия и Джано Ананидзе.

"Спартак" готовится к матчу 28-го тура премьер-лиги с "Амкаром", который состоится 29 апреля в Перми.