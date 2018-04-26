Мельгарехо вернулся к тренировкам без ограничений

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо полностью восстановился после травмы и принял участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает официальный сайт красно-белых. Утреннее занятие продолжалось чуть больше часа.
По индивидуальной программе работали травмированные Георгий Джикия и Джано Ананидзе.
"Спартак" готовится к матчу 28-го тура премьер-лиги с "Амкаром", который состоится 29 апреля в Перми.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-04-26-melgarekho_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/
Habar
Все, сейчас дело пойдет:)!
13:43