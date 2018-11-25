Мельгарехо в "Спартаке": из 15 голов – восемь победных

Лоренсо Мельгарехо провел во всех официальных турнирах 80 матчей за "Спартак", в которых отличился 15 раз.

Интересно, что больше половины забитых им мячей становились победными. Пять из них пришлись на чемпионат России, еще два – на еврокубки и один на Кубок России. (Алексей Мороз)

Победные голы Мельгарехо за "Спартак"