Мельгарехо в "Спартаке": из 15 голов – восемь победных

Лоренсо Мельгарехо провел во всех официальных турнирах 80 матчей за "Спартак", в которых отличился 15 раз.
Интересно, что больше половины забитых им мячей становились победными. Пять из них пришлись на чемпионат России, еще два – на еврокубки и один на Кубок России. (Алексей Мороз)
Победные голы Мельгарехо за "Спартак"
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
22.10.2016
|
ЧР
|
Урал (г) – 1:0
|
49
|
1:0
|
13.10.2017
|
ЧР
|
Ахмат (г) – 2:1
|
72
|
2:1
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
Севилья (д) – 5:1
|
58
|
2:1
|
25.10.2017
|
КР
|
Спартак Нч (д) – 5:2
|
52
|
3:2
|
22.02.2018
|
ЛЕ
|
Атлетик (г) – 2:1
|
85
|
2:1
|
05.05.2018
|
ЧР
|
Ростов (д) – 2:0
|
79
|
1:0
|
25.08.2018
|
ЧР
|
Динамо (д) – 2:1
|
14
|
2:0
|
25.11.2018
|
ЧР
|
Кр.Советов (д) – 3:1
|
60
|
2:1
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