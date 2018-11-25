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Мельгарехо в "Спартаке": из 15 голов – восемь победных

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Лоренсо Мельгарехо провел во всех официальных турнирах 80 матчей за "Спартак", в которых отличился 15 раз.

Интересно, что больше половины забитых им мячей становились победными. Пять из них пришлись на чемпионат России, еще два – на еврокубки и один на Кубок России. (Алексей Мороз)

Победные голы Мельгарехо за "Спартак"

Дата

Турнир

Соперник

Минута

Счет

22.10.2016

ЧР

Урал (г) – 1:0

49

1:0

13.10.2017

ЧР

Ахмат (г) – 2:1

72

2:1

17.10.2017

ЛЧ

Севилья (д) – 5:1

58

2:1

25.10.2017

КР

Спартак Нч (д) – 5:2

52

3:2

22.02.2018

ЛЕ

Атлетик (г) – 2:1

85

2:1

05.05.2018

ЧР

Ростов (д) – 2:0

79

1:0

25.08.2018

ЧР

Динамо (д) – 2:1

14

2:0

25.11.2018

ЧР

Кр.Советов (д) – 3:1

60

2:1
Спартак – Крылья Советов

 

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