Мельгарехо - российский паспорт! Каррера это лайкнул

Массимо Каррера - за российский паспорт для МЕЛЬГАРЕХО.

Один из аккаунтов болельщиков "Спартака" в Инстаграме предложил своим подписчикам поставить лайк под постом о возможном предоставлении нападающему красно-белых Лоренсо Мельгарехо российского гражданства.

- Ставь лайк, если хочешь, чтобы ему дали российский паспорт, - таким комментарием сопровождается фотография форварда.

Лайк под этим постом поставил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Мельгарехо выступает за красно-белых с 2016 года. В составе "Спартака" он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок. В текущем сезоне форвард провел 4 матча за москвичей и забил 1 гол.

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