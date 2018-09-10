Мельгарехо рассказал, как изменилось его мнение о России

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо заявил, что ему очень нравится Россия. 28-летний парагваец переехал сюда в 2013 году, когда перешел в "Кубань".

- Мое мнение о России очень сильно изменилось после переезда сюда, - сказал Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе. - Я о России многого и не знал. Но спустя пять лет могу сказать, что это лучшая страна. Здесь прекрасные люди и очень безопасно. Россия навсегда останется в моем сердце.

Любимое место в Москве? Парк Горького. Там спокойно и много зелени - можно на травке посидеть.

Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

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