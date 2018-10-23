Мельгарехо поблагодарил Карреру

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо поблагодарил бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру. 28-летний парагваец в своем Твиттере опубликовал фотографию с прощального ужина итальянца.

- Спасибо вам за все, Мистер! Желаю вам огромных успехов в профессиональной и личной жизни. Вы - человек-максимум. До скорой встречи, Мистер, - так подписал эту фотографию Мельгарехо.

Muchas gracias por todo Mister, te deseo lo más grande de los éxitos en lo profesional y en lo personal , eres lo máximo como persona. Hasta pronto Mister👍 pic.twitter.com/uNEH11Fz1l – Lorenzo Melgarejo (@Melgarejo25) 23 октября 2018 г.

Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября.

Красно-белые после 11 туров занимают 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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