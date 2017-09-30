Мельгарехо и Роша - в "старте" "Спартака" на матч с "Уралом"

Стал известен состав "Спартака" на матч 12-го тура чемпионата России против "Урала". С первых минут на поле появятся Лоренсо Мельгарехо и Педро Роша.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Селихов - Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров - Самедов, Фернанду, Попов, Мельгарехо - Луиз Адриану, Педро Роша; запасные - Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.

Матч "Спартак" - "Урал" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.