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17:32 | Футбол — РФПЛ

Мельгарехо и Давыдов не полетели со "Спартаком" на матч с "Тосно"

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"Спартак" отправился в Санкт-Петербург на матч 10-го тура чемпионата России против "Тосно", информирует официальный сайт красно-белых. На встречу вылетел 21 футболист.

Отмечается, что в Санкт-Петербург не полетели полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, которые в субботу во время предыгровой тренировки получили повреждение мышц бедра. Кроме того, из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Джано Ананидзе и форвард Зе Луиш. Все они будут проходить курс лечения в Тарасовке и заниматься по индивидуальной программе.

Состав "Спартака":

вратари - Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

защитники - Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков;

полузащитники - Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев;

нападающие - Квинси Промес, Луиз Адриану и Педро Роша.

Матч 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" состоится в воскресенье, 17 сентября, и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-16-spartak_vyletayet_v_sankt-peterburg/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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titan2313

Без Давыдова и Мельгорехо Спартаку ловить нечего! Очередной провал!

17:57