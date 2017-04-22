18:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Медведев установил "сухой" рекорд сезона

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После победы над "Спартаком" "сухая" серия голкипера ростовчан Никиты Медведева достигла 772 минут. Таким образом, молодой вратарь, только в нынешнем сезоне дебютировавший в высшем российском дивизионе, вышел на четвертое место по продолжительности серии без пропущенных мячей и превзошел сезонный рекорд, принадлежавший Игорю Акинфееву (765 минут). При этом до повторения рекорда клуба, а заодно и третьего результата в российской истории Медведеву нужно продержаться всего три минуты в противостоянии с "Уфой". Рекорд чемпионатов России принадлежит Руслану Нигматуллину, который в 1999-2000 годах не пропускал на протяжении 939 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" – "Спартак"

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

1999-2000

939

Сергей НАТАЛУШКО Сатурн

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

1999-2000

809

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015-2016

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Никита МЕДВЕДЕВ

Ростов

2016/17

772

-

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

765

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2008

717

Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

690

Фернандо КАВЕНАГИ Спартак

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

667

Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак

ГИЛЬЕРМЕ

Локомотив

2011

663

Владимир ДЯДЮН Рубин

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

2009-2010

655

Деян РУСИЧ Спартак Нч

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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