Медведев установил "сухой" рекорд сезона

После победы над "Спартаком" "сухая" серия голкипера ростовчан Никиты Медведева достигла 772 минут. Таким образом, молодой вратарь, только в нынешнем сезоне дебютировавший в высшем российском дивизионе, вышел на четвертое место по продолжительности серии без пропущенных мячей и превзошел сезонный рекорд, принадлежавший Игорю Акинфееву (765 минут). При этом до повторения рекорда клуба, а заодно и третьего результата в российской истории Медведеву нужно продержаться всего три минуты в противостоянии с "Уфой". Рекорд чемпионатов России принадлежит Руслану Нигматуллину, который в 1999-2000 годах не пропускал на протяжении 939 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" – "Спартак"

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