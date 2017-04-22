Медведев установил "сухой" рекорд сезона

После победы над "Спартаком" "сухая" серия голкипера ростовчан Никиты Медведева достигла 772 минут. Таким образом, молодой вратарь, только в нынешнем сезоне дебютировавший в высшем российском дивизионе, вышел на четвертое место по продолжительности серии без пропущенных мячей и превзошел сезонный рекорд, принадлежавший Игорю Акинфееву (765 минут). При этом до повторения рекорда клуба, а заодно и третьего результата в российской истории Медведеву нужно продержаться всего три минуты в противостоянии с "Уфой". Рекорд чемпионатов России принадлежит Руслану Нигматуллину, который в 1999-2000 годах не пропускал на протяжении 939 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)
"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" – "Спартак"
Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
Локомотив
|
1999-2000
|
939
|
Сергей НАТАЛУШКО Сатурн
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
1999-2000
|
809
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015-2016
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Никита МЕДВЕДЕВ
|
Ростов
|
2016/17
|
772
|
-
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016/17
|
765
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2008
|
717
|
Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2005
|
690
|
Фернандо КАВЕНАГИ Спартак
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2002
|
667
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
Локомотив
|
2011
|
663
|
Владимир ДЯДЮН Рубин
|
Сергей РЫЖИКОВ
|
Рубин
|
2009-2010
|
655
|
Деян РУСИЧ Спартак Нч