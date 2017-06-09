10:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Медведев покинул "Ростов"

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"Ростов" объявил об уходе вратаря команды Никиты Медведева. По информации "СЭ", голкипер на правах свободного агента подпишет контракт с "Локомотивом". Соглашение будет заключено сроком на три года.

- Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах "Ростова" и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений, - гласит сообщение на сайте донского клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне голкипер побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10994

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тот самый Зануда

И побежали мужики.

10:55

fatka

Может пора сниматься с чемпионата? На что рассчитывает Кучук или это очередная гастроль...

10:51