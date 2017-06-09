Медведев покинул "Ростов"

"Ростов" объявил об уходе вратаря команды Никиты Медведева. По информации "СЭ", голкипер на правах свободного агента подпишет контракт с "Локомотивом". Соглашение будет заключено сроком на три года.
- Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах "Ростова" и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений, - гласит сообщение на сайте донского клуба.
Напомним, что в минувшем сезоне голкипер побил рекорд по продолжительности сухой серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным.
Тот самый Зануда
И побежали мужики.
10:55
fatka
Может пора сниматься с чемпионата? На что рассчитывает Кучук или это очередная гастроль...
10:51