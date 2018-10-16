Медведев отметил роль камер на примере дела Кокорина и Мамаева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Открытые инновации", заявил, что городские камеры видеонаблюдения являются крайне эффективными. В качестве примера он привел инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым.

- Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн