23:13 16 октября | Футбол — РПЛ

Медведев отметил роль камер на примере дела Кокорина и Мамаева

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Открытые инновации", заявил, что городские камеры видеонаблюдения являются крайне эффективными. В качестве примера он привел инцидент с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым.

Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

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