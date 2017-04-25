Медведев довел рекордную сухую серию до 862 минут

Не пропустив в девятом матче подряд, Никита Медведев довел сухую серию в текущем чемпионате России до 862 минут. Таким образом, 22-летний голкипер "Ростова" установил новый рекорд турнира по сухим минутам в рамках одного чемпионата России, превзойдя результат Максима Левицкого, установленный в играх за "Черноморец" в сезоне-2000.
Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Никита МЕДВЕДЕВ
|
Ростов
|
2016/17
|
862
|
-
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
2000
|
777
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015/16
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016/17
|
764
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
Кроме того, Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии в истории чемпионатов страны, обойдя своего партнера по "Ростову" Сослана Джанаева и того же Максима Левицкого. Для того чтобы отобрать рекорд у Руслана Нигматуллина, голкиперу южан нужно продержать ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут домашней встречи с "Амкаром". (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
Локомотив
|
1999-2000
|
939
|
Сергей НАТАЛУШКО Сатурн
|
Никита МЕДВЕДЕВ
|
Ростов
|
2016/17
|
862
|
-
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
1999-2000
|
809
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015-2016
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016/17
|
765
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2008
|
717
|
Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2005
|
690
|
Фернандо КАВЕНАГИ Спартак
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2002
|
667
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак
В рамках одного сезона дольше Медведева не пропускал никто //
"СЭ" провел текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"
maks)))
Медведев конечно молодец, но мне одному история с исчезновением Джанаева кажется мутной??. Совпадение??? Не думаю... 12 нояб. 2016 г. - Голкипер сборной России Сослан Джанаев покинул расположение сборной России: у вратаря обнаружена травма Роман Еременко 7 октября 2016 г.отстранён от всех матчей на 1 месяц. 18 ноября 2016 года дисквалифицирован на два года за употребление кокаина
22:30
Алый Дракон
lavrentev01 Вратарь отличный. Единственное, к чему можно придраться - фамилия. 22:09... Ты думаешь, что более политически выверенной была бы его фамилия, как у "наше все"?... Предлагаю свой вариант - пусть берет двойную фамилию - к фамилии заместителя нашего "гаранта" пусть добавит фамилию самого "гаранта"! Учитывая, что ближайшие лет 40 президентом будет только кто-то из них - вариант беспроигрышный! Ура, товарищи!
22:24
trv71
На каждый автобус найдётся свой домкрат.
22:19
lavrentev01
Вратарь отличный. Единственное, к чему можно придраться - фамилия.
22:09