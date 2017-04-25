21:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Медведев довел рекордную сухую серию до 862 минут

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Не пропустив в девятом матче подряд, Никита Медведев довел сухую серию в текущем чемпионате России до 862 минут. Таким образом, 22-летний голкипер "Ростова" установил новый рекорд турнира по сухим минутам в рамках одного чемпионата России, превзойдя результат Максима Левицкого, установленный в играх за "Черноморец" в сезоне-2000.

Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Никита МЕДВЕДЕВ

Ростов

2016/17

862

-

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

2000

777

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015/16

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

764

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Кроме того, Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии в истории чемпионатов страны, обойдя своего партнера по "Ростову" Сослана Джанаева и того же Максима Левицкого. Для того чтобы отобрать рекорд у Руслана Нигматуллина, голкиперу южан нужно продержать ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут домашней встречи с "Амкаром". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

1999-2000

939

Сергей НАТАЛУШКО Сатурн

Никита МЕДВЕДЕВ

Ростов

2016/17

862

-

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

1999-2000

809

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015-2016

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

765

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2008

717

Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

690

Фернандо КАВЕНАГИ Спартак

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

667

Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак

В рамках одного сезона дольше Медведева не пропускал никто //
"СЭ" провел текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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maks)))

Медведев конечно молодец, но мне одному история с исчезновением Джанаева кажется мутной??. Совпадение??? Не думаю... 12 нояб. 2016 г. - Голкипер сборной России Сослан Джанаев покинул расположение сборной России: у вратаря обнаружена травма Роман Еременко 7 октября 2016 г.отстранён от всех матчей на 1 месяц. 18 ноября 2016 года дисквалифицирован на два года за употребление кокаина

22:30

Алый Дракон

lavrentev01 Вратарь отличный. Единственное, к чему можно придраться - фамилия. 22:09... Ты думаешь, что более политически выверенной была бы его фамилия, как у "наше все"?... Предлагаю свой вариант - пусть берет двойную фамилию - к фамилии заместителя нашего "гаранта" пусть добавит фамилию самого "гаранта"! Учитывая, что ближайшие лет 40 президентом будет только кто-то из них - вариант беспроигрышный! Ура, товарищи!

22:24

trv71

На каждый автобус найдётся свой домкрат.

22:19

lavrentev01

Вратарь отличный. Единственное, к чему можно придраться - фамилия.

22:09