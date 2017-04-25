Медведев довел рекордную сухую серию до 862 минут

Не пропустив в девятом матче подряд, Никита Медведев довел сухую серию в текущем чемпионате России до 862 минут. Таким образом, 22-летний голкипер "Ростова" установил новый рекорд турнира по сухим минутам в рамках одного чемпионата России, превзойдя результат Максима Левицкого, установленный в играх за "Черноморец" в сезоне-2000.

Самые продолжительные сухие серии в одном чемпионате России

Вратарь Клуб Сезон Минуты Кто прервал Никита МЕДВЕДЕВ Ростов 2016/17 862 - Максим ЛЕВИЦКИЙ Черноморец 2000 777 Егор ТИТОВ Спартак Сослан ДЖАНАЕВ Ростов 2015/16 775 Сергей САМОДИН Мордовия Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ Торпедо 1995 767 Сергей ЮРАН Спартак Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2016/17 764 Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Кроме того, Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии в истории чемпионатов страны, обойдя своего партнера по "Ростову" Сослана Джанаева и того же Максима Левицкого. Для того чтобы отобрать рекорд у Руслана Нигматуллина, голкиперу южан нужно продержать ворота в неприкосновенности на протяжении 78 минут домашней встречи с "Амкаром". (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь Клуб Сезон Минуты Кто прервал Руслан НИГМАТУЛЛИН Локомотив 1999-2000 939 Сергей НАТАЛУШКО Сатурн Никита МЕДВЕДЕВ Ростов 2016/17 862 - Максим ЛЕВИЦКИЙ Черноморец 1999-2000 809 Егор ТИТОВ Спартак Сослан ДЖАНАЕВ Ростов 2015-2016 775 Сергей САМОДИН Мордовия Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ Торпедо 1995 767 Сергей ЮРАН Спартак Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2016/17 765 Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов Александр ФИЛИМОНОВ Спартак 1998 720 Герман КУТАРБА Жемчужина Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2008 717 Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия Сергей ОВЧИННИКОВ Локомотив 2005 690 Фернандо КАВЕНАГИ Спартак Сергей ОВЧИННИКОВ Локомотив 2002 667 Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак

В рамках одного сезона дольше Медведева не пропускал никто //

"СЭ" провел текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"