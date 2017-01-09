Медосмотр игроков "Локомотива" проблем не выявил

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил, что по итогам медицинского осмотра команды все игроки находятся в хорошем функциональном состоянии. По его словам, футболисты проходили полное обследование сердца и УЗИ брюшной полости.

- Как прошел осмотр, есть ли предварительные результаты?

- Да. Команда в хорошем состоянии, проблем не выявлено. Все нормально, в штатном режиме готовимся к сборам.

- Каких врачей проходили игроки?

- Есть определенный законом список, это не наш выбор. Ребята проходили полное обследование сердца - ЭКГ, кардиография, нагрузочный тест. обязательно хирург, травматолог, офтальмолог, УЗИ брюшной полости.

- Почему именно брюшной полости?

- Это обязательно, потому что у нас контактный вид спорта, могут проявляться скрытые проблемы. Стараемся максимально обследовать спортсмена, чтобы выявить возможные повреждения, понимать его физическое состояние. В том числе и на основании наших данных строится тренировочный процесс. Словом, несколько зайцев сразу убиваем таким обследованием.

- Игроки были довольны, много смеялись. Вы как доктор согласны с утверждением, что минута смеха заменяет стакан сметаны?

- Если бы это так было, они бы у нас в дверь не пролезали! (улыбается). А вообще, хорошее настроение - залог здоровья. Радуются - значит хорошо отдохнули и все в порядке. (Андрей МУРНИК)