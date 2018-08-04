МЧС предупредило о 32-градусной жаре в субботу в Москве

Сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов ожидается в субботу, 4 августа, в Москве, сообщает ТАСС.

Спасатели рекомендуют в жару пить больше воды, носить светлую одежду и головной убор.

Сегодня на московской "РЖД Арене" пройдет матч 2-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком". Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

"Локомотив" – "Спартак": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)