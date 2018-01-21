Мбенгу успешно сделана операция на мениске

Аблайе Мбенг подвергся хирургическому вмешательству. В субботу в госпитале Стамбула сенегальцу проведена операция на мениске. Врачи прогнозируют,что на восстановление потребуется чуть больше месяца, после чего футболист приступит к работе в общей группе. pic.twitter.com/Z2eEjZXdG3