01:00 | Футбол — РФПЛ

Мбенгу успешно сделана операция на мениске


"Ахмат" на официальной странице в Твиттере объявил, что нападающему Аблаю Мбенгу была успешно проведена операция. В субботу в Стамбуле 25-летнему сенегальцу прооперировали мениск. На восстановление игроку потребуется чуть больше месяца.

Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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