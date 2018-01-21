Мбенгу успешно сделана операция на мениске

"Ахмат" на официальной странице в Твиттере объявил, что нападающему Аблаю Мбенгу была успешно проведена операция. В субботу в Стамбуле 25-летнему сенегальцу прооперировали мениск. На восстановление игроку потребуется чуть больше месяца.
Аблайе Мбенг подвергся хирургическому вмешательству. В субботу в госпитале Стамбула сенегальцу проведена операция на мениске. Врачи прогнозируют,что на восстановление потребуется чуть больше месяца, после чего футболист приступит к работе в общей группе. pic.twitter.com/Z2eEjZXdG3– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 20 января 2018 г.