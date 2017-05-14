Мбенг - в "старте" "Терека" на матч с "Томью"

Стали известны составы "Томи" и "Терека" на матч 28-го тура чемпионата России. В атаке грозненцев с первых минут на поле появится нападающий Аблай Мбенг. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Томь": Солосин, Митерев, Пульич, Карымов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин.

"Терек": Городов. Уциев, Родолфу, Семенов. Мохаммади, Вилькер, Иванов, Кузяев, Пирис, Торже, Мбенг.

Встреча пройдет сегодня, 14 мая, в Томске и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.