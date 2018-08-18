Мбенг спас "Ахмат" от поражения в матче с "Рубином"

"Рубин" сыграл вничью с "Ахматом" в четвертом туре российской премьер-лиги со счетом 1:1. У казанцев на 83-й минуте отличился полузащитник Хорен Байрамян. Счет сравнял форвард грозненцев Аблай Мбенг в добавленное время встречи (90+5).

"Рубин" с 5 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. "Ахмат" располагается на 11-м месте с 4 баллами.

Российская премьер-лига

4-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Рубин" (Казань) - 1:1 (0:0)

Голы: Байрамян, 83 (0:1). Мбенг, 90+5 (1:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Митришев (Роши, 46. Балай, 78), Швец, Думбья, Иванов (Исмаэл, 65), Бериша, Мбенг.

"Рубин" (Казань): Джанаев, Устинов, Чико, Сесар Навас, Уремович (Сорокин, 46), Цаллагов, Камболов, Могилевец, И.Коновалов, Азмун, Полоз (Байрамян, 78).

Предупреждения: И.Коновалов, 5. Цаллагов, 74. Мбенг, 90+5.

Судьи: Иванов, Березнев (все Ростов-на-Дону), Сафьян (Москва).

18 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ахмат" - "Рубин".