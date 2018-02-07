Мбенг – после операции на мениске: "Мне пообещали, что через три недели я начну играть"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг отметил, что активно занимается реабилитацией после операции на мениске. Он также добавил, что главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе может вызвать его в команду на чемпионат мира-2018, если он отличится в оставшихся матчах сезона в чемпионате России.

Напомним, что 21 января 25-летний игрок перенес операцию на мениске. Ранее сообщалось, что на восстановление ему потребуется чуть больше месяца.

– Я нахожусь в медцентре "Глория Арена Спорт" с целью реабилитации колена, которое было прооперированно около двух недель назад. Каждое утро я прихожу сюда, кручу педали на велосипеде около 10-15 минут, затем выполняю работу, направленную на укрепление верхней части торса, пресса и после этого работаю с физиотерапевтом, – приводит официальный сайт "Ахмата" слова Мбенга. – Иногда после обеда хожу в бассейн, на беговые движения и другие упражнения. Вот такая вот рутина. Мне пообещали, что через три недели я начну играть. Я очень соскучился по всем, я здесь совсем один, здесь одно и то же каждый день. Я очень соскучился по мячу, по полю, по команде.

Хотелось бы закончить реабилитацию как можно скорее, у нас остается только 10 игр – это очень мало, надо будет добывать очки в каждой игре. Я общался с тренером сборной Сенегала, он пообещал мне, что если я буду забивать и отличусь в предстоящих 10 матчах, то, возможно, он меня вызовет для участия в чемпионате мира.

В текущем сезоне Мбенг провел 9 матчей в чемпионате России и забил два гола.