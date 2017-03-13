18:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон заменил Ари в нападении "Локомотива" на матч с "Краснодаром"

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Стал известен состав "Локомотива" на матч 19-го тура чемпионата России против "Краснодара". За железнодорожников не сможет сыграть нападающий Ари, оформивший дубль в прошлой встрече с "Крыльями Советов" (3:0). Права на бразильца принадлежат "быкам", и по условиям арендного соглашения он не может играть против них.

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, И. Денисов, В. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Майкон.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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