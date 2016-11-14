17:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон: "Всегда хотел поиграть в Испании, Англии, Германии или Италии"

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Нападающий "Локомотива" Майкон отметил, что хотел бы играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. По его словам, не исключен вариант с возвращением в Бразилию.

– Всегда хотел поиграть в Испании, Англии, Германии или Италии, цитирует Майкона globoesporte.globo.com. – У меня есть такая цель. Однако сейчас не могу жаловаться, так как играю в большом клубе, который много для меня сделал. Однако не могу исключить вариант и с возвращением в Бразилию. Было бы здорово. Многие бразильцы возвращаются на родину после выступления в Европе, а затем получают вызов из сборной. Например, Ренату Аугусту. Это придает мне сил.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3782352

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