Майкон: "В перерыве Семин сказал играть жестче"

Нападающий "Локомотива" Майкон считает, что его команда должна была забивать "Спартаку" в матче 6-го тура чемпионата России (0:1). Также он отметил, что главный тренер Юрий Семин призывал футболистов играть жестче после перерыва.

- В первом тайме мы выглядели хуже "Спартака", но во втором выровняли положение, - цитирует пресс-служба клуба Майкона. - Создали несколько моментов, которые должны были забивать. В перерыве Семин сказал играть жестче, потому что мы уступили много единоборств. После замены Самедова я ушел на правый фланг. Это знакомая для меня позиции. Вообще, готов помогать команде на любой позиции, куда бы ни поставил тренер.