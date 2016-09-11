19:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон: "В перерыве Семин сказал играть жестче"

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Нападающий "Локомотива" Майкон считает, что его команда должна была забивать "Спартаку" в матче 6-го тура чемпионата России (0:1). Также он отметил, что главный тренер Юрий Семин призывал футболистов играть жестче после перерыва.

- В первом тайме мы выглядели хуже "Спартака", но во втором выровняли положение, - цитирует пресс-служба клуба Майкона. - Создали несколько моментов, которые должны были забивать. В перерыве Семин сказал играть жестче, потому что мы уступили много единоборств. После замены Самедова я ушел на правый фланг. Это знакомая для меня позиции. Вообще, готов помогать команде на любой позиции, куда бы ни поставил тренер.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13746

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