18:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон: "Семин поговорил со мной, и я стал забивать"

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Нападающий "Локомотива" Майкон отметил, что ситуация в клубе налаживается. По его словам, новый главный тренер Юрий Семин стал выпускать его на поле.

– Мы плохо начали сезон, было много ничьих и поражений, – цитирует Майкона globoesporte.globo.com. – У нас сменилось руководство. Пришел тренер, который приобрел меня еще в 2010 году. Я же не играл полгода, но как раз вернулся после травмы. Тренер поговорил со мной и стал выпускать на поле. В последних четырех матчах я забил четыре гола.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adamantane'

Какой двусмысленный заголовок... ))))

19:18

Rome22

срочно всю сборную России на разговор с Семиным!

18:52

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