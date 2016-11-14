Майкон: "Семин поговорил со мной, и я стал забивать"

Нападающий "Локомотива" Майкон отметил, что ситуация в клубе налаживается. По его словам, новый главный тренер Юрий Семин стал выпускать его на поле.

– Мы плохо начали сезон, было много ничьих и поражений, – цитирует Майкона globoesporte.globo.com. – У нас сменилось руководство. Пришел тренер, который приобрел меня еще в 2010 году. Я же не играл полгода, но как раз вернулся после травмы. Тренер поговорил со мной и стал выпускать на поле. В последних четырех матчах я забил четыре гола.