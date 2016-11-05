Майкон: "Семин еще до матча сказал, кто будет бить пенальти, если его назначат"

Нападающий "Локомотива" Майкон после игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) рассказал, что не должен был пробивать 11-метровый, который был назначен после двух его голов. Бразилец отметил, что главный тренер команды Юрий Семин получил исполнении пенальти либо Александру Самедову, либо Мануэлу Фернандешу.

– Не было желания пробить пенальти, чтобы сделать хет-трик?

– Нет-нет. Тренер еще до матча сказал, кто будет бить пенальти, если его назначат. Это Самедов или Фернандеш. Я уже два раза забил. Самедову тоже это надо было сделать, как и другим ребятам. Я очень рад за него.

– После двух забитых мячей первые претензии Юрий Семин адресовал как раз вам, за то, что в обороне не очень правильно двигались. Можете сказать, о чем он говорил?

– Он сказал, что сзади нужно аккуратнее играть, чтобы все шли помогать обороне, и мы переходим на игру в контратаке. Все ребята друг другу помогали, и мы вместе добились победы. Это очень важно для нас.

– После матча Гильерме вышел в теплой шапке, а вы без головного убора. Не холодно?

– Холодно. Но я поплотнее застегну куртку и все. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)