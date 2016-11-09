Майкон: "Счет 4:0 в матче с "Анжи" казался невозможным"

Нападающий "Локомотива" Майкон подчеркнул после победы в матче 13-го тура премьер-лиги над "Анжи" (4:0), что команда начинает находить свою игру. По словам форварда, железнодорожникам стала сопутствовать удача.

– Недавно "Анжи" обыграл "Зенит" в Кубке России со счетом 4:0. Как вашей команде удалось разгромить махачкалинский клуб с аналогичным перевесом?

– Я не ожидал такого крупного счета, – приводит "Известия" слова Майкона. – Но "Локомотив" начал жестко играть с самого начала и быстро забил. То, что мы сразу добились такого преимущества, – очень хорошо для нашей команды. Сыграли всего пять минут – и счет уже 2:0. Надо начинать так каждый матч, потому что "Локомотив" не должен находиться в середине таблицы. Настал момент, когда мы начинаем находить свою игру. И удача стала поворачиваться в нашу сторону. Мы сумели подняться с колен, теперь нужно не сбавлять обороты. Наша команда очень неудобна для соперников, когда играет жестко и самоотверженно. Это показали матчи с ЦСКА и "Анжи". После разгрома махачкалинцев Семин сказал, что нельзя терять игру, которая появилась в последних встречах. Все очень рады победе над махачкалинским клубом, это очень сложный соперник, который и с минимальным счетом тяжело обыграть. А счет 4:0 вообще казался невозможным против них, но нам удалось его добиться.