Майкон: "Ростов" в первом тайме имел немного моментов"

Нападающий "Локомотива" Майкон в перерыве матча 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" выразил уверенность в том, что железнодорожники будут иметь большие шансы на победу, если откроют счет в этой встрече. По словам форварда, команды продемонстрировали равную игру в первой половине матча.

- Мне кажется, что у "Ростова" не было большого количества моментов в первом тайме, - сказал Майкон в эфире телеканала "Наш футбол". - Игра была ровной, сбалансированной. "Локомотиву" нужно больше двигаться впереди, отдавать последний пас. Думаю, что "Локо" будет иметь большие шансы на победу, если забьет.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"