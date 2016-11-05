Майкон: "Раньше не доводилось забивать такие быстрые мячи"

Нападающий "Локомотива" Майкон после победы над "Анжи" (4:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что раньше не забивал такие быстрые голы, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Нападающий добавил, что пока находится не в оптимальных кондициях.

– Что сказал тренер после матча?

– Он был очень рад, потому что мы выиграли с крупным счетом. Было много шуток в раздевалке. Вся команда очень рада и я поздравляю всех с этим успехом.

– Сегодня было холодно играть, а ведь "Локомотиву" еще предстоит выезд в Томск.

– Ха-ха. Сегодня в Томске играл "Спартак" при минус пятнадцати градусов. Конечно, это тяжело. Все пальцы горят от холода.

– Раньше доводилось забивать такие быстрые мячи?

– Нет. Это было первый раз. За пять минут два мяча я никогда не забивал. Хотя дубли уже делал.

– Юрий Семин сказал, пока вы будете забивать, будете и дальше играть в нападении.

– Это как скажет тренер. Я хочу выходить на поле и помогать команде, не важно с краю или в нападении. Если буду забивать дальше – вся команда будет рада, и я тоже.

– Сожалеете, что в чемпионате сейчас будет пауза и нужно как-то поддерживать форму?

– Это проблема, но Юрий Палыч (Семин, - Прим "СЭ") мне уже сказал: "Давай, работай! Ты на 67-й минуте уже устал". Это правда. У меня пока не так хороши кондиции, потому что я долго не играл из-за травмы и занимался индивидуально