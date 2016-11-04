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Майкон признан лучшим игроком октября в составе "Локомотива"

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Нападающий "Локомотива" Майкон признан лучшим игроком октября в составе железнодорожников, сообщает официальный сайт клуба. Бразилец набрал 3994 голоса по итогам опроса, что составило 49% от общего числа респондентов.

Второе место по итогам опроса занял полузащитник Мануэл Фернандеш (2599 голосов). Третьим стал россиянин Александр Самедов (1022 голоса).

В октябре Майкон после долгого перерыва вернулся на поле, стал автором гола в ворота ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России (1:0), после чего отличился в кубковой встрече с "Крыльями Советов", завершившейся победой команды Юрия Семина (3:1).

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14187

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