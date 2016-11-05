Майкон оформил самый быстрый дубль в истории премьер-лиги

В матче 13-го тура чемпионата России против "Анжи" нападающий "Локомотива" Майкон забил два гола к четвертой минуте. Таким образом, бразилец установил новый рекорд РФПЛ по скорости оформления дубля. Ранее рекорд принадлежал соотечественнику Майкона Ари, который, выступая за "Краснодар" забил два мяча к шестой минуте встречи с ЦСКА в сезоне-2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)
Perry_Garr
бей своих чтобы чужие боялись В свете последних выступлений в СЭ это договорняк палыча!!!!! 20:20 5 НОЯБРЯ === да сегодня целый день договорняков.. вон спартак играл в томске, где местная команда ударила 8 раз мимо ворот и ни разу не осмелилась попасть.. явно что-то не так.. федуна на допрос в прокуратуру!!
04:00
Sher-Khan
Нещитово, договорились
20:28 5 ноября
бей своих чтобы чужие боялись
В свете последних выступлений в СЭ это договорняк палыча!!!!!
20:20 5 ноября