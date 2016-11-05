20:09 5 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон оформил самый быстрый дубль в истории премьер-лиги

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В матче 13-го тура чемпионата России против "Анжи" нападающий "Локомотива" Майкон забил два гола к четвертой минуте. Таким образом, бразилец установил новый рекорд РФПЛ по скорости оформления дубля. Ранее рекорд принадлежал соотечественнику Майкона Ари, который, выступая за "Краснодар" забил два мяча к шестой минуте встречи с ЦСКА в сезоне-2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Perry_Garr

бей своих чтобы чужие боялись В свете последних выступлений в СЭ это договорняк палыча!!!!! 20:20 5 НОЯБРЯ === да сегодня целый день договорняков.. вон спартак играл в томске, где местная команда ударила 8 раз мимо ворот и ни разу не осмелилась попасть.. явно что-то не так.. федуна на допрос в прокуратуру!!

04:00

Sher-Khan

Нещитово, договорились

20:28 5 ноября

бей своих чтобы чужие боялись

В свете последних выступлений в СЭ это договорняк палыча!!!!!

20:20 5 ноября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ