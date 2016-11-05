Майкон оформил самый быстрый дубль в истории премьер-лиги

В матче 13-го тура чемпионата России против "Анжи" нападающий "Локомотива" Майкон забил два гола к четвертой минуте. Таким образом, бразилец установил новый рекорд РФПЛ по скорости оформления дубля. Ранее рекорд принадлежал соотечественнику Майкона Ари, который, выступая за "Краснодар" забил два мяча к шестой минуте встречи с ЦСКА в сезоне-2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"