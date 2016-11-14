Майкон: "Не думаю об уходе из "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Майкон отметил, что не думает об уходе в другой клуб, несмотря на то что его контракт истекает в июне 2017 года. По его словам, решение должно принять руководство железнодорожников.

– Думаю только о "Локомотиве". Пока контракт не кончится, так и будет, – цитирует Майкона globoesporte.globo.com. – Зимой не буду ни с кем договариваться – иначе я проявлю неуважение к "Локомотиву". Буду ждать решения клуба – хочет ли он, чтобы я остался или нет.

– За эти шесть лет вы были близки к уходу?

– Это было в 2012 или 2013 году, точно не помню. Тогда я был подавлен, так как не играл, а тренер в меня не верил. Думал вернуться в Бразилию. Это почти произошло. Мною интересовался "Флуминенсе". Однако всегда что-то мешало. В тот раз осталось всего два дня до закрытия трансферного окна. Вскоре тот тренер ушел, а я стал выходить на поле.