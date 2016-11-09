Майкон: "Локомотиву" не надо сейчас думать о турнирной таблице"

Нападающий "Локомотива" Майкон подчеркнул в интервью "Известиям", что команда не должна сейчас думать о турнирном положении. Железнодорожники набрали 15 очков в 13 матчах и занимают 11-е место.

– Учитывая нынешнее место "Локомотива" в турнирной таблице РФПЛ, какой результат по окончании сезона будет считаться успешным?

– Команде сейчас не надо думать о месте в таблице. Надо готовиться к каждому матчу отдельно и обыгрывать ближайшего соперника, а уже в конце сезона смотреть, какое место мы займем. Нынешнее 11-е место – это очень плохой результат. И сейчас нужно до зимнего перерыва отыграть оставшиеся матчи без потерь очков. Только после этого можно будет говорить о том, за что бороться "Локомотиву" в текущем сезоне.

– Какие слова Юрий Сёмин находил для команды в моменты неудач в осенних матчах?

– Семин всегда говорит, что не надо паниковать даже после поражений и в матче против любого соперника настраиваться только на победу. Перед ЦСКА он сказал: "Это "Локомотив"! Это ваша команда! Это ваш матч! Его надо выиграть!". И вспомнил 2010 год, когда я тоже забил победный гол ЦСКА и мы прервали кошмарную череду поражений, начали беспроигрышную серию и поднялись в зону еврокубков. Здесь уже даже не важна тактика, какую выбрал тренер. У нас собрались отличные игроки, которые при должной самоотдаче могут выигрывать матчи при любой расстановке на поле.