Майкон: "Локомотив" должен вернуться на первые места"

Нападающий "Локомотива" Майкон после игры 5-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (2:1) не стал скрывать воодушевление, полученное от победы. По словам форварда, после возвращения на пост главного тренера Юрия Семина железнодорожники должны вернуть себе лидирующие позиции в чемпионате. Эта игра стала первой для московского клуба после возвращения Семина.

– Эмоции самые хорошие, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Майкона. – Я не играл полгода, а сейчас вышел в основе и провел тайм. Нужно набирать форму. Чувствую, что в плане физики все становится лучше. Во время перерыва на матчи сборных буду усиленно работать и готовиться к матчу со "Спартаком". "Локомотив" должен вернуться на первые места.