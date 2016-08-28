23:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон: "Локомотив" должен вернуться на первые места"

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Нападающий "Локомотива" Майкон после игры 5-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (2:1) не стал скрывать воодушевление, полученное от победы. По словам форварда, после возвращения на пост главного тренера Юрия Семина железнодорожники должны вернуть себе лидирующие позиции в чемпионате. Эта игра стала первой для московского клуба после возвращения Семина.

– Эмоции самые хорошие, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Майкона. – Я не играл полгода, а сейчас вышел в основе и провел тайм. Нужно набирать форму. Чувствую, что в плане физики все становится лучше. Во время перерыва на матчи сборных буду усиленно работать и готовиться к матчу со "Спартаком". "Локомотив" должен вернуться на первые места.

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http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13624

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