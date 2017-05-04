Майкон: "Хотел бы остаться в "Локомотиве" и продолжить работать с Семиным"

Нападающий "Локомотива" Майкон считает, что команда выполнила задачу на сезон – попала в еврокубки. Он добавил, что хотел бы остаться в команде и продлить с ней контракт.

– Эта победа перекроет все неудачи нынешнего сезона...

– Да, конечно. Мы выполнили свою задачу – попали в еврокубки, – приводят "Известия" слова Майкона. – Конечно, в чемпионате наши дела складываются не лучшим образом, но победа в Кубке дорогого стоит. Это очень сложный турнир, где одно поражение ставит крест на твоих планах на трофей.

– В конце сезона у вас заканчивается контракт. Хотели бы остаться в "Локомотиве"?

– Действительно, в конце сезона я становлюсь свободным агентом. Если вы спрашиваете лично мое мнение, то да, я бы хотел остаться в "Локомотиве". Москва стала для меня вторым домом. Я выучил язык, привык к жизни в мегаполисе, нашей базе, стадиону, болельщикам. Однако такие решения принимают другие люди: президент клуба и главный тренер.

– Юрий Семин доверяет вам в этом сезоне?

– Да, Юрий Павлович особый тренер в моей карьере. Он поверил в мои силы, пригласив в "Локомотив" в 2010 году. В этом сезоне я действительно получаю много игрового времени. Я бы хотел продолжить работать с Семиным, но, повторюсь, финальное решение принимаю не я.