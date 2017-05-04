Майкон: "Хотел бы остаться в "Локомотиве" и продолжить работать с Семиным"

Нападающий "Локомотива" Майкон считает, что команда выполнила задачу на сезон – попала в еврокубки. Он добавил, что хотел бы остаться в команде и продлить с ней контракт.
– Эта победа перекроет все неудачи нынешнего сезона...
– Да, конечно. Мы выполнили свою задачу – попали в еврокубки, – приводят "Известия" слова Майкона. – Конечно, в чемпионате наши дела складываются не лучшим образом, но победа в Кубке дорогого стоит. Это очень сложный турнир, где одно поражение ставит крест на твоих планах на трофей.
– В конце сезона у вас заканчивается контракт. Хотели бы остаться в "Локомотиве"?
– Действительно, в конце сезона я становлюсь свободным агентом. Если вы спрашиваете лично мое мнение, то да, я бы хотел остаться в "Локомотиве". Москва стала для меня вторым домом. Я выучил язык, привык к жизни в мегаполисе, нашей базе, стадиону, болельщикам. Однако такие решения принимают другие люди: президент клуба и главный тренер.
– Юрий Семин доверяет вам в этом сезоне?
– Да, Юрий Павлович особый тренер в моей карьере. Он поверил в мои силы, пригласив в "Локомотив" в 2010 году. В этом сезоне я действительно получаю много игрового времени. Я бы хотел продолжить работать с Семиным, но, повторюсь, финальное решение принимаю не я.
Dzaga
Понятное дело, что хочет остаться. Сам по себе полубездарь, за несколько лет дай Бог десяток мячей забил. Это при том, что играл либо центрального, либо крайнего нападающего. Да еще и зп наверняка с шестью нулями, да и не в русской валюте.
12:09