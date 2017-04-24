Майкон: "Ари забьет ЦСКА"

Нападающий "Локомотива" Майкон в интервью клубной пресс-службе выразил надежду, что железнодорожники смогут одолеть ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России. По мнению форварда, в поединке должен отличиться Ари. Последний провел в чемпионате России за "Локо" 4 матча, забил 4 мяча и отдал 1 передачу.

- Ваш гол принес "Локомотиву" победу в прошлом матче с ЦСКА. Помните, как это было?

- Я вышел на замену и через полминуты забил. Тот гол был очень важен для меня. До этого я мало играл и практически не забивал. Если меня выпустят на поле, сделаю все для победы и в предстоящем матче.

- Чья мотивация в дерби будет выше?

- Думаю, одинаковая у обеих команд. И "Локомотив", и ЦСКА будут играть только на победу. Надеемся взять три очка.

- Кто самый опасный в ЦСКА?

- Я бы выделил Дзагоева. ЦСКА – вообще хорошая команда. Армейцы идут на втором месте и практически не пропускают. Но я уверен, что в матче с ЦСКА забьет Ари. Он набрал великолепную форму.

- Тренировки как-то изменились из-за плотного графика?

- Кардинальных изменений нет. Мы в хорошей форме и готовы выкладываться на сто процентов в каждом матче.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится 26 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.