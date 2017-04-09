Майкон: "Ари просто машина, он много забивает"

Нападающий "Локомотива" Майкон после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что железнодорожникам нужно забивать и в отсутствии Ари, который сегодня пропустил игру. По словам Майкона, следующую встречу команде нужно обязательно выиграть, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Без Ари в атаке было сложнее играть? Сказали, что у него травма. Он на тренировках работал вместе с командой?

– Да. Он тренировался в общей группе, но, наверное, пока испытывает дискомфорт, поэтому не играл. Все прекрасно знают этого нападающего, это просто машина, он хорошо держит мяч и много забивает. Но нам нужно забивать и без него. Мы тренируемся, работаем и следующую встречу нужно обязательно выиграть.

– Вам сегодня пару раз досталось. Со здоровьем все в порядке?

– Да. Я тоже всегда хочу помогать команде. Все знают, что обычно я не играю в центре, выхожу то справа, то слева. Но в нынешней схеме нет левых и правых, есть только амплуа – нападающий, и я стараюсь играть, как могу. Если тренер поставил меня в качестве форварда, я буду играть на сто процентов, потому что всегда хочу помогать "Локомотиву".