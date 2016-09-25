Маурисиу: "Здесь легче: в России люди приветливые и искренние"

Защитник "Спартака" Маурисиу доволен условиями в новой команде. По словам бразильца, в Италии ему было находиться тяжелее.

– Там был не очень счастлив. Первый сезон в "Лацио" сложился для меня удачно, второй тоже начинался нормально, – цитирует Маурисиу официальный сайт "Спартака". – Тренер хотел, чтобы я остался в итальянском клубе. Но, на мой взгляд, нужно было что-то менять.

– Хотели играть больше?..

– Нет, дело в другом. Знал, что в России смогу развиваться. И когда появился вариант со "Спартаком", сразу же согласился на предложение красно-белых. Даже попросил руководство и тренера "Лацио" отпустить меня. В Италии мне было сложнее в плане общения. Здесь легче: в России люди приветливые и искренние.

– Что удивило вас в России?

– Обычно о России говорят так: "Ой, там холодно... Плохая страна". Но у меня иное мнение. Очень нравится быть здесь. Люди вежливые, воспитанные. Несмотря на то что не знаю языка, трудностей в Москве не испытываю. У "Спартака" классная база; удобно, что после тренировки всегда можно сходить на массаж.

Здорово, что столовая рядом: после необходимых процедур можно поесть. В общем, есть все удобства. Когда ехал сюда, был спокоен еще и потому, что слышал от игроков: в России здорово. За два–три месяца до того как мне сделали предложение, общался с агентом Ари. Он рассказал, что здесь самые подходящие условия для жизни. А еще у "Спартака" прекрасные болельщики. Для нас очень важно, что даже в сложные моменты они продолжают поддерживать команду.