Маурисиу: "Здесь легче: в России люди приветливые и искренние"

Защитник "Спартака" Маурисиу доволен условиями в новой команде. По словам бразильца, в Италии ему было находиться тяжелее.
– Там был не очень счастлив. Первый сезон в "Лацио" сложился для меня удачно, второй тоже начинался нормально, – цитирует Маурисиу официальный сайт "Спартака". – Тренер хотел, чтобы я остался в итальянском клубе. Но, на мой взгляд, нужно было что-то менять.
– Хотели играть больше?..
– Нет, дело в другом. Знал, что в России смогу развиваться. И когда появился вариант со "Спартаком", сразу же согласился на предложение красно-белых. Даже попросил руководство и тренера "Лацио" отпустить меня. В Италии мне было сложнее в плане общения. Здесь легче: в России люди приветливые и искренние.
– Что удивило вас в России?
– Обычно о России говорят так: "Ой, там холодно... Плохая страна". Но у меня иное мнение. Очень нравится быть здесь. Люди вежливые, воспитанные. Несмотря на то что не знаю языка, трудностей в Москве не испытываю. У "Спартака" классная база; удобно, что после тренировки всегда можно сходить на массаж.
Здорово, что столовая рядом: после необходимых процедур можно поесть. В общем, есть все удобства. Когда ехал сюда, был спокоен еще и потому, что слышал от игроков: в России здорово. За два–три месяца до того как мне сделали предложение, общался с агентом Ари. Он рассказал, что здесь самые подходящие условия для жизни. А еще у "Спартака" прекрасные болельщики. Для нас очень важно, что даже в сложные моменты они продолжают поддерживать команду.
цскамакс
этот осел в Лацио так чудил на поле , что возникал вопрос, из какого он вида спорта. От него хотели избавиться, го никому он не нужен , но вот свиньи выручили.
13:57 25 сентября
Promesov
Сведите его с диаспорой бразильской, покажите ему где рестораны, музеи, театры, клубы и т.д. Скажите ему вот так себя можно вести, а вот так не позволительно. Пускай быстрее вливается в кол-тив, общество, чтобы не чувствовал себя отщепенцем и он будет от этого только лучше играть, а парень напомню прошел бразильскую, португальскую и итальянскую школу и он может привнести чтото новое в наш футбол. ВОзвраст у него самый зрелый для футбола и бойцовские качества такие нужны Спартаку. Но а если будут подозрения на недоработку, отбывания номера никаких мустпуси разрывать контракт, пинок под жопу и давай досвидос.
13:12 25 сентября
Promesov
Ничего не меняется, что 10 лет назад что сейчас один и тот же вопрос. Ребята вам не наплевать что думают о нас иностранцы?
12:58 25 сентября
баламошка
Это в какой такой России люди приветливые? Что-то я о такой не слышал)
12:57 25 сентября
Luch-Energy
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11:43 25 сентября