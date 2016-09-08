Маурисиу: "Я тщеславный? Люблю внимание"

Защитник "Спартака" Маурисиу в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что чувствует себя в московском клубе хорошо и готов к дебюту в предстоящей игре, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Какие впечатления от первых дней в "Спартаке"? Чувствуете себя уже своим в команде?
– Чувствую себя хорошо, тренируюсь. Готов играть за "Спартак" и жду воскресенья, чтобы показать себя.
– Как оцените свое физическое состояние?
– Последние тренировки в "Лацио" были хорошими и я готов к игре. Нахожусь здесь и готов выйти на поле в матче с "Локомотивом".
– Один из ваших первых тренеров рассказывал, что вы тщеславны и в то же время дисциплинированны. Характеристика верна?
– Люблю внимание, спокойно отношусь к этому и не задираю нос. Для меня важна поддержка болельщиков. Главное, чтобы мы были все вместе и концентрировались на игре.
crazysun78
Platinum1991, он защитник! внимание болельщиков будет - если голы не пропускать... ))))
19:30
Platinum1991
МАУРИСИУ: "ЛЮБЛЮ ВНИМАНИЕ"?... тогда ЗАБИВАЙ и ВНИМАНИЕ болельщиков тебе обеспечено!!! Будем только РАДЫ и на пользу команде Спартак! Голы - украшение футбольного матча и всегда радуют болельщиков ЛЮБИМОЙ команды! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
19:07
цска 19781978
Забыл сказать,что готов играть за спартак всю жизнь
18:16