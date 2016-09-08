18:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маурисиу: "Я тщеславный? Люблю внимание"

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Защитник "Спартака" Маурисиу в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что чувствует себя в московском клубе хорошо и готов к дебюту в предстоящей игре, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Какие впечатления от первых дней в "Спартаке"? Чувствуете себя уже своим в команде?

– Чувствую себя хорошо, тренируюсь. Готов играть за "Спартак" и жду воскресенья, чтобы показать себя.

– Как оцените свое физическое состояние?

– Последние тренировки в "Лацио" были хорошими и я готов к игре. Нахожусь здесь и готов выйти на поле в матче с "Локомотивом".

– Один из ваших первых тренеров рассказывал, что вы тщеславны и в то же время дисциплинированны. Характеристика верна?

– Люблю внимание, спокойно отношусь к этому и не задираю нос. Для меня важна поддержка болельщиков. Главное, чтобы мы были все вместе и концентрировались на игре.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

Platinum1991, он защитник! внимание болельщиков будет - если голы не пропускать... ))))

19:30

Platinum1991

МАУРИСИУ: "ЛЮБЛЮ ВНИМАНИЕ"?... тогда ЗАБИВАЙ и ВНИМАНИЕ болельщиков тебе обеспечено!!! Будем только РАДЫ и на пользу команде Спартак! Голы - украшение футбольного матча и всегда радуют болельщиков ЛЮБИМОЙ команды! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

19:07

цска 19781978

Забыл сказать,что готов играть за спартак всю жизнь

18:16

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