Маурисиу: "Я тщеславный? Люблю внимание"

Защитник "Спартака" Маурисиу в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что чувствует себя в московском клубе хорошо и готов к дебюту в предстоящей игре, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Какие впечатления от первых дней в "Спартаке"? Чувствуете себя уже своим в команде?

– Чувствую себя хорошо, тренируюсь. Готов играть за "Спартак" и жду воскресенья, чтобы показать себя.

– Как оцените свое физическое состояние?

– Последние тренировки в "Лацио" были хорошими и я готов к игре. Нахожусь здесь и готов выйти на поле в матче с "Локомотивом".

– Один из ваших первых тренеров рассказывал, что вы тщеславны и в то же время дисциплинированны. Характеристика верна?

– Люблю внимание, спокойно отношусь к этому и не задираю нос. Для меня важна поддержка болельщиков. Главное, чтобы мы были все вместе и концентрировались на игре.