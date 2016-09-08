18:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маурисиу: "Я грубый? Это правда, все команды в Италии на меня жаловались"

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Новичок "Спартака" Маурисиу в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" подчеркнул, что постарается получать меньше желтых карточек, чем в прошлом сезоне, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии бразильский защитник, выступавший за "Лацио", провел 24 матча и получил 13 желтых карточек.

– Вы вместе с Фернанду по итогам прошлого сезона стали самыми грубыми игроками чемпионата Италии. В России будете получать меньше желтых карточек?

– (Улыбается). Да, это правда. Все команды жаловались в прошлом году. Для нас с Фернанду тоже очень важно после прошлого сезона концентрироваться, чтобы получать меньше предупреждений и играть в более чистый футбол. В России я буду стремиться к этому, играть больше по мячу, нежели по ногам, и проводить хорошие матчи.

Массимо Каррера отметил, что он ценит темпераментных игроков и не любит, когда карточки получают за неспортивное поведение. А вот если за игровой момент – вопросов куда меньше. Ваше мнение об этих словах?

– Если ты выходишь на поле без спортивной злости, ты попросту не готов к игре. Я с раннего возраста приучен к тому, что нужно быть предельно мотивированным. Спортивная злость – часть футбола.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ничего-ничего, скоро сам будешь Карасёва и Мешкова бояться!

19:05

Rbluecat

Вот и хорошо. Всем бояццо!

18:55

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