Маурисиу встретился с Зе Луишем

Защитник "Лацио" Маурисиу, выступавший в прошлом сезоне за "Спартак" на правах аренды, встретился с нападающим красно-белых Зе Луишем. Бразилец поблагодарил форварда за помощь.

"Спасибо, Зе Луиш. За дружбу и за помощь в тот момент, когда она была мне нужна. Благодарю", - написал Маурисиу на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что в составе "Спартака" Маурисиу стал чемпионом России сезона-2016/17. Однако в итоге красно-белые отказались от возможности выкупить футболиста, после чего он вернулся в римскую команду. В составе москвичей Маурисиу провел 11 матчей и забил один гол.