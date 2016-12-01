Маурисиу: "В "Зените" не мальчики собраны, мы знали, что надо делать"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу отметил, что команда максимально выложилась в матче 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:0). По словам бразильца, небольшой перерыв между последними играми пошел сине-бело-голубым на пользу.

– Согласитесь с тем, что победа над "Уфой" оказалась не простой?

– Действительно было тяжело. Но были до конца сконцентрированы на победе и показали характер. Говорю так в том числе с учетом поражения от "Краснодара" в прошлом туре. Для всех нас – игроков и болельщиков – это был очень не простой момент. Думаю, сегодня команда выложилась по максимуму. Поэтому мы и выиграли.

– Как вы прожили эти два дня после поражения от "Краснодара"?

– Такую игру быстро не забудешь – это очень трудно сделать. Но в "Зените" собраны не молодые мальчики – мы знали, что нужно делать. За чемпионство тоже будем бороться до последнего.

– Выходит, хорошо, что между "Краснодром" и "Уфой" было всего три дня?

– Раз победили, значит – не плохо. Так бы действительно целую неделю пришлось бы ждать следующую игру, думать о поражении в Краснодаре, анализировать что там случилось, что там было. (Сергей ЦИММЕРМАН)