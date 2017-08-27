Маурисиу: "В "Спартаке" мне пришлось похудеть"

Бывший защитник "Спартака" Маурисиу рассказал о том, что он смог улучшить многие комопоненты игры в составе "красно-белых". Бразилец выступал за москвичей на правах аренды, однако затем вернулся в "Лацио".

- Игра в "Спартаке" дала мне много опыта, - цитирует Goal Маурисиу. - В чемпионате России много "физики", нужно много бегать. Мне пришлось даже похудеть. Я играл на фланге, поэтому я работал над дриблингом и навесами. В "Спартаке" я стал быстрее и техничнее. Мы стали чемпионами спустя 16 лет. Рад, что стал частью этого события.

В России холод, я знал, что там плохой климат, но было еще много мелочей. Например, в холодную погоду легче получить травму. В России огромные пробки, там очень много машин.