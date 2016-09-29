14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маурисиу станет таксистом

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"Зенит" объявил о завершении сбора средств для Ангелины Гараниной, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. В связи с этим полузащитник петербуржцев Маурисиу выполнит свое обещание - он отправится работать таксистом на улицах Северной столицы.

Маурисиу стал шестым игроком "Зенита", присоединившимся к проекту. Напомним, в 2015 году Халк станцевал и спел на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию для детей в Государственном Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором трамвая, а Доменико Кришито вышел на арену "Упсала-цирка".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/29/davay-davay-bolelshchiki-sobrali-3-milliona-200-tysyach-rubley-maurisio-stanet-taksistom/

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