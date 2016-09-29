Маурисиу станет таксистом

"Зенит" объявил о завершении сбора средств для Ангелины Гараниной, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. В связи с этим полузащитник петербуржцев Маурисиу выполнит свое обещание - он отправится работать таксистом на улицах Северной столицы.

Маурисиу стал шестым игроком "Зенита", присоединившимся к проекту. Напомним, в 2015 году Халк станцевал и спел на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию для детей в Государственном Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором трамвая, а Доменико Кришито вышел на арену "Упсала-цирка".