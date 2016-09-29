Маурисиу: "Сравнивать Жулиану с Халком неправильно, они оба сильны"

Бразильский полузащитник "Зенита" Маурисиу подчеркнул в интервью "Известиям", что сравнивать новичка Жулиану с покинувшим клуб в летнее трансферное окно Халком не совсем корректно. Он выразил мнение, что бразилец быстро адаптировался в питерском клубе, так как раньше выступал на Украине.

– На ваш взгляд, у Жулиану получается заменять Халка? - вопрос Маурисиу.

– По качеству игры они совершенно разные футболисты, и сравнивать их было бы неправильно. Халк играл на фланге, Жулиану – в центре. Я бы не хотел кого-то из них выделять, они оба очень сильные игроки.

– Как Жулиану удалось так быстро адаптироваться в коллективе и стать лидером "Зенита"?

– Он играл на Украине, и ему близок наш менталитет. Поэтому адаптация в России прошла у него достаточно быстро. Жулиану хорошо говорит по-русски, легко общается с партнерами по команде. Я очень рад, что количество бразильцев в "Зените" не уменьшилось (смеется).

– Кто лучше знает русский язык – вы или Жулиану?

– Трудно сказать. Думаю, вам со стороны виднее.