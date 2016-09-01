Маурисиу: "Решение о переходе в "Спартак" принял сразу"

Новичок "Спартака" Маурисиу подчеркнул, что полностью готов к работе в новом клубе. Защитник, который будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды, недолго раздумывал о смене клубной прописки.

- Я хорошо себя чувствую, тренировался на сборах, - приводит пресс-служба красно-белых слова Маурисиу. - Последние пять дней я, естественно, не тренировался, но все хорошо. Я полон сил и готов к работе. В игре и во время занятий я всегда очень сконцентрирован и стараюсь работать на сто процентов. Что касается того, что происходит вне поля, я - спокойный, нормальный, порядочный человек.

Сразу принял решение, потому что наслышан от Вагнера Лав и других коллег о российском чемпионате. Мне понравилось, поэтому я не раздумывал долго. Прежде чем принять решение, я общался с Фернанду, он очень хорошо отзывался о "Спартаке". Он сказал, что здесь хороший климат для адаптации, а также хорошо отзывался о людях.

Предпочитаю думать о тренировках и игре, нежели разговаривать с кем-либо о моей работе. Следил за РФПЛ и настроен на высокие результаты, чтобы к концу сезона достичь первенства в этом чемпионате.